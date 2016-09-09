崁頂焚化爐再出包　縣府擬解約

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崁頂焚化爐日前又傳排放黑煙，環保局已向代操作的台糖公司開罰20萬，並委託顧問公司評估解約可能。(謝佳潾攝)

崁頂焚化爐又出包！屏東日前連日大雨，由台糖公司代操作的焚化爐竟在陰雨中排放黑煙，屏縣府環保局祭出20萬罰單，並勒令限期改善，並傳出有意與台糖解除合約，已委託顧問公司進行解約評估，仍在審查階段，台糖則表示有投入經費維修。

環保局指出，9月5日崁頂焚化爐排放黑煙案，經查是因焚化爐袋濾式集塵器故障積聚飛灰，導致該集塵器功能降低發生煙囪冒煙，台糖排除袋濾式集塵器故障時，卻不慎讓部分煙氣自煙囪排出，已依空氣汙染排放管制標準裁罰代操作焚化爐的台糖20萬元，並勒令台糖公司停爐檢修。

環保局除持續監控外，已要求代操作廠商確實改善，提升袋式集塵器濾袋操作品質，對不良濾袋全面檢修更換，更換過程依連線即時監測紀錄持續監控，如有超出空氣污染排放管制標準，將依法加重處罰，避免類似情形一再發生。

崁頂焚化爐屢屢出包，有多次排放黑煙的不良紀錄，雖然運作時間只剩5年，但環保局已經考慮提前解除合約，目前已委託顧問公司進行解約評估，仍在審查階段。

台糖對此表示，目前尚未接到解約通知，所以無法正面回應解約相關問題，但已全力投入經費進行維修，希望不要再有排放黑煙事件發生。

(中時)