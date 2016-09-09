刪越戰經典照片 挪威大報批臉書
不滿挪威作家上傳臉書的越戰經典照片遭到臉書刪除，挪威晚郵報總編輯昨天在報刊頭版刊登給臉書創辦人祖克柏的公開信，痛批臉書審查過度。
這個事件起源於挪威作家艾基蘭（Tom Egeland）在個人臉書上，上傳7張改變戰爭的歷史照片，包括美籍越南攝影師黃公崴拍攝於1972年的越戰經典照片。照片裡的小女童被燃燒彈波及，全身衣物著火，赤裸身體逃亡的畫面震撼全世界。
但艾基蘭的臉書帳戶隨後遭到停權。挪威晚郵報（Aftenposten）使用同一張照片報導這起事件，並分享臉書時，同樣遭到臉書以「任何展示人體全裸的照片將會被刪除」的政策為由，要求晚郵報刪除或將照片模糊化的要求。
不滿的晚郵報總編輯韓森（Espen Egil Hansen）決定在報刊頭條刊登給祖克柏（Mark Zuckerberg）一封公開信。
德國之聲（DW）引述這封公開信指出，韓森認為臉書過度濫用權力，也懷疑祖克柏根本沒有仔細深思臉書的審查制度是否合理。
他指出，臉書的審查制度將見證歷史的照片與兒童色情照片混為一談，他也強調應考慮不同社會與文化背景的重要性，媒體有時候有其責任必須刊登令人不安的照片。
韓森指出，臉書已經是全球新聞與資訊傳遞的重要媒介，但這個世界最強的媒介系統在內容把關時，沒有試圖擴大自由，反而多所限制。他希望透過這封公開信，能讓臉書更為開放。1050909
(中央社)
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