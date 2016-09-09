農業產值全國第一 雲林尋南向商機

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雲林縣政府今天表示，行政院主計總處公布，雲林縣農業總產值新台幣729億元，居全國第一，縣府將持續配合新南向政策，尋找東南亞國家商機。

縣府指出，根據行政院主計總處公布的資料，雲林農業總產值729億元，約占全國總產值15.4%，居全國第一，可見縣長李進勇的「農業三箭」（生產、行銷、教育）已奏效。

縣府表示，雲林農業總產值與上年相較，成長約3億元，成長率約0.4%，是全國少數農業縣市仍有成長的區域。由於去年經歷颱風及氣候不穩定，導致農業收穫普遍不佳，雲林仍能維持微幅成長，實屬不易。

李進勇表示，雲林縣未來的農業發展，將以總統蔡英文的新農業政策為架構，配合新南向政策，尋求與東南亞國家可鍵結的商機，並透過各項農業教育資源的深化，吸引年輕農民到雲林發展。

李進勇指出，此外縣府也將嘗試進行一場農業產業革命，就是透過智慧科技的導入，讓未來的農業生產更有效率，成為農業產值成長的新引擎。1050909

(中央社)