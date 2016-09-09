萬事達卡挨告索賠5981億元 創英國之最

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根據倫敦提交法院的文件，萬事達卡公司（Mastercard）被控超收手續費，遭索賠天價140億英鎊（約新台幣5981億元）官司，英國約有4600萬人可能受惠。

這起由英國前金融服務弊案調查官員提起的官司，指控萬事達卡在顧客刷簽帳卡或信用卡時，非法對商家加收費用，而這些費用最終轉嫁到顧客身上。

根據昨天遞交英國競爭上訴法庭（Competition Appeal Tribunal）的600多頁文件，萬事達卡被控在1992至2008年的16年間，涉嫌從事這種行徑。

提起這起官司訴訟的梅里克斯（Walter Merricks）告訴英國廣播公司（BBC）：「這無異是一種隱形稅。」「萬事達卡這樣作很不光彩。他們這樣作不公道，對英國消費者造成傷害。」

萬事達卡則發表聲明，否認涉及任何不法。

歐洲聯盟（EU）反托辣斯部門2014年認定萬事達卡對商家收取的國際支付處理費用過高。

奎恩易曼紐律師事務所（Quinn Emanuel）表示，這是英國有史以來索賠金額最高的官司。（譯者：中央社劉淑琴）1050909

(中央社)