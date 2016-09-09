萬事達卡挨告索賠5981億元 創英國之最
根據倫敦提交法院的文件，萬事達卡公司（Mastercard）被控超收手續費，遭索賠天價140億英鎊（約新台幣5981億元）官司，英國約有4600萬人可能受惠。
這起由英國前金融服務弊案調查官員提起的官司，指控萬事達卡在顧客刷簽帳卡或信用卡時，非法對商家加收費用，而這些費用最終轉嫁到顧客身上。
根據昨天遞交英國競爭上訴法庭（Competition Appeal Tribunal）的600多頁文件，萬事達卡被控在1992至2008年的16年間，涉嫌從事這種行徑。
提起這起官司訴訟的梅里克斯（Walter Merricks）告訴英國廣播公司（BBC）：「這無異是一種隱形稅。」「萬事達卡這樣作很不光彩。他們這樣作不公道，對英國消費者造成傷害。」
萬事達卡則發表聲明，否認涉及任何不法。
歐洲聯盟（EU）反托辣斯部門2014年認定萬事達卡對商家收取的國際支付處理費用過高。
奎恩易曼紐律師事務所（Quinn Emanuel）表示，這是英國有史以來索賠金額最高的官司。（譯者：中央社劉淑琴）1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。