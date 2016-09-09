李遠哲是肥貓？中研院回溯說明

中央研究院今（9）日表示，特聘研究員依規定提報院務會議審議聘期，原則為5年一聘，非終身聘任。特聘研究員不受年齡限制，是為了因應全球人才爭奪戰，延後優秀研究員退休時間，替台灣留住傑出人才，並非外界所傳之「終身職」。

中研院聲明表示，李遠哲前院長去（104）年12月31日後，自中研院原子與分子科學研究所退休，已非特聘研究員，依法中研院不再給付月薪。並依本院研究人員退休規定辦理，按照一般研究人員相同之本薪請領「一次退休金」153萬9175元、「公保養老給付」58萬6093元，均無辦理優惠存款。此後無再領取任何外界所傳之「月退奉」及「終身俸」。

(中時電子報)