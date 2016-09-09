台中雨勢過大 象猿周日舉行雙重戰

兄弟先發投手耐森原定周四就要先發，延至今日又下雨再度延賽。(中時資料照 范揚光攝)

中信兄弟與Lamigo桃猿今原定在洲際棒球場交手，結果因現場雨勢過大，場地積水，確定延賽，將延賽至11日下午一點，進行雙重賽。

近日因全台大雨不斷，周二與周四的台南中信與統一之戰都延賽，今洲際賽事再度延賽，中信兄弟本周到今一場比賽都未順利開打。

(中時電子報)