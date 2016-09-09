《地心引力》超大膽 向川普「借聲」諷移民政策
荒漠驚悚電影《最後一次自由》以寫實的手法道出美墨邊境非法移民的心聲，去年在多倫多影展放映宣傳時，正好碰上美國總統候選人唐納川普（Donald Trump）對非法移民不友善的「築牆」發言，時機敏感，該片在今年釋出的墨西哥版預告更大膽跟川普「借聲」，將原版男主角的口白換成川普的演講內容，聲音訓斥著墨西哥移民為美國帶來的負擔，影像卻是移民躲避美國巡邏員追殺的驚險畫面，諷刺至極。
但為了緩和與川普的對立，導演喬納斯柯朗（Jonás Cuarón）表示：「雖然我就是墨西哥人，但我拍這部電影並不是針對美國，我刻意降低片中語言的使用和文化的背景，就是想表達移民現象的全球性。」
該片由《地心引力》（Gravity）編劇喬納斯編導，其父親奧斯卡名導艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）擔任監製， 並由《革命前夕的摩托車日記》（The Motorcycle Diaries）墨西哥男星蓋爾賈西亞伯諾（Gael García Bernal）主演，描述一群試圖進入美國的墨西哥人，在途中遇上一位仇視偷渡客的美國巡邏員，因而展開一場驚險萬分的荒野追殺。該片14日在台上映。
電影透過下加利福尼亞州壯闊的荒漠景色展現人類的渺小及無助，也運用岩石、崖壁、仙人掌等特殊地景製造貓捉老鼠的緊張感，導演說：「總是開玩笑和我爸說，這部電影根本就是地球版的《地心引力》，兩部片有著相似的結構和概念，都是會讓人看了緊張至極的驚悚片，而且可以有很多的解讀和多重主題。」
(中時)
關鍵字：《地心引力》
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