菲軍警逮3恐嫌 阻止爆炸陰謀
3名「阿布沙伊夫」恐怖分子逃脫軍方在叢林的封鎖，打算在民答那峨島大城三寶顏市執行炸彈攻擊任務，所幸軍警單位及時獲得情報，將他們逮捕。
菲律賓西民答那峨島軍區發言人斐勒孟．陳（Filemon Tan）說，軍警聯合小組今晨3時20分在三寶顏市（Zamboanga）巴森南卡鎮（Pasonanca）逮捕了這3名男子，並從他們的藏匿處搜出2枚手榴彈、1把手槍、6枚子彈以及2支手機。
斐勒孟．陳引述情報說，這3人是來自蘇祿省的阿布沙伊夫成員，他們突破軍方的封鎖線潛入三寶顏市，以執行爆炸任務，緩解軍方包圍的壓力。
當地警方說，情報圈早已於9月4日即開始監控這3人的行動，昨天見時機成熟一舉將他們逮捕。
在總統杜特蒂的命令下，軍方集結了9000名士兵在阿布沙伊夫大本營蘇祿省，準備對這支號稱已與伊斯蘭國（IS）組織搭上線的恐怖組織發動總攻擊。菲國軍艦也已在蘇祿海巡邏，阻止阿布沙伊夫增援及運送武器。
杜特蒂的家鄉納卯市於2日晚間發生夜市爆炸事件，造成14死、70餘人受傷，據信是阿布沙伊夫分子所為，讓政府無法專注於圍剿任務。
菲律賓全國目前仍處於緊急狀態。1050909
(中央社)
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