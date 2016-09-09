5度核試 北韓究竟在玩什麼把戲

我要評比

宛如不定時炸彈的北韓今天進行第5次核試，宣稱地下爆炸是來自一枚微型彈頭。以下是關於此次試爆及北韓核子計畫的5大關鍵問題。

＊究竟發生了什麼事？

地震學家於格林威治時間今天凌晨零時30分偵測到人為引發的強烈地震，表示震央在北韓核試地點豊溪里周遭。

南韓表示，地震是威力約1萬噸炸藥引爆的核裝置所導致，這是平壤至今5次核試中威力最強大的一次。

北韓盛讚一枚自製微型核彈頭「成功」試爆，並稱這代表北韓發動飛彈攜載核彈攻擊的能力，向前邁出重大一步。

＊為何北韓再度核試？

北韓領導階層表示，有效的核子嚇阻武力對北韓的生存至關重要，宣稱它不斷遭受來自好戰美國的威脅。

雖然平壤常威脅鄰國南韓，但其首要優先是發展出能威脅美國本土的有效攻擊。

北韓首次進行核試是在2006年。

＊北韓武器計畫有多先進？

前4次獲證實的試爆造成人為引發的規模漸增地震，今天的地震也是，偵測到規模5.3。

南韓表示，爆炸當量約1萬噸，是「至今威力最強大」。

聚焦北韓的網站「北緯38度」（38 North）執行編輯陶恩（Jenny Town）表示：「截至目前為止，從震波判定，這可能不是熱核試爆（氫彈試爆）。」

陶恩說：「我們仍在初步判斷階段，但我們的分析家認為，北韓是試爆基本核裝置，而非先進裝置。」

＊這次是微型核彈頭嗎？

美國密德伯里大學蒙特瑞國際研究學院北韓專家漢納姆（Melissa Hanham）表示，從震波資料不可能判斷是否為一枚彈頭。

漢納姆說：「我們必須看見在飛彈上進行核試，如同中國大陸1960年代一樣，但沒人想看見這種情況發生。北韓不可能安全進行這類核試，而且這很容易引爆戰爭。」

＊國際社會如何因應？

北韓核試立刻引發美國及其區域盟邦南韓和日本的譴責，以及要求聯合國安理會祭出更多制裁的呼聲。

北京也譴責北韓核試，並呼籲重啟擱置已久、旨在終結平壤核計畫的6方會談。（譯者：中央社蔡佳伶）1050909

(中央社)