副總統盼法國支持台灣有意義參與國際

副總統陳建仁今天說，台灣希望持續推動有意義參與國際組織，盼法國政府能繼續採取開放態度，支持台灣有意義參與國際社會。

陳副總統今天接見法國國民議會經濟委員會主席馬莎（Frederique Massat）暨國會兩院跨黨派女性議員訪問團。

副總統致詞時表示，馬莎是國民議會經濟委員會首位女性主席，執掌能源、工業創新、農漁業、貿易及觀光等領域攸關法國國家競爭力重大法案，上任後首度率女性國會議員團來訪，他誠摯歡迎。

陳副總統表示，台灣希望持續推動有意義參與國際組織，特別是位於法國里昂的「國際刑警組織」（Interpol）、「國際民航組織」（ICAO）以及「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC）締約方大會等。此外，法國是聯合國安理會常任理事國，過去也曾支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。

他說，期盼法國政府能繼續採取開放態度，支持台灣有意義參與國際社會。

另外，對於法國日前接連發生恐怖攻擊事件，陳副總統除向死傷者及家屬致上哀悼和慰問，也對恐怖組織頻頻在法國發動恐怖攻擊，企圖打擊法國民主、自由與人權價值予以嚴厲譴責，他並表達台灣與法國人民站在一起的立場。

副總統說，法國是世界大國，從文化、科技、政治、美學、哲學，都值得學習；新政府的文化部長與外交部次長，都是曾在法國留學的優秀人才，他感謝法國傑出的教育體制，讓內閣有來自法國的獨特貢獻。

他表示，台法今年重新簽署「台法航權協議」，讓雙方往返更順暢；「台法度假打工計畫」已在今年8月開始生效，這會讓更多台灣青年帶回更多法國智慧；法國也是科技大國，他期待未來台灣與法國能在創新科技、高等教育、替代能源等相關領域，有更多合作。

副總統提到，法國是全世界第六大經濟體，是歐盟統合的重要推手，對歐盟對外政策具有重大影響力，希望訪賓們以適當方式，促使法國政府表達支持台灣和歐盟簽署雙邊投資協定（BIA），推動並促進雙邊與多邊投資及貿易關係。1050909

(中央社)