莒光萬平操演登場 遊客鄉親驚呼連連
馬防部莒光守備大隊年度「萬平操演」實彈射擊為驗證防區各部隊實兵訓練成效，並強化整體防空戰力，在西莒青帆澳口震撼登場，萬彈齊發的震撼威力，遊客鄉親驚呼不斷。
105年度莒光守備大隊萬平實彈操演8日晚間7時展開，由馬防部副指揮官郭力升少將主持。模擬敵機進襲莒光，守備區防空武器分別由25據點、青帆運動場、棋盤山三地，使用各式迫砲、機槍，依防空射程對進犯之敵機實施射擊，以保衛國土不受侵擾。
演習過程中弟兄展現平時勤訓精練的成果，子彈在夜空中織成綿密火網，伴隨震耳的槍砲聲，讓民眾感覺身歷槍林彈雨之中，無不驚呼連連，拍手叫好。
此次操演特別邀請地方鄉親及馬防部各級長官蒞島觀賞，希望藉由此次操演任務，貫徹並落實「全民國防」政策方針，讓民眾了解現役武器效能及部隊訓練成效，以強化軍民一心，愛鄉守土的信念。
郭力升強調，安全為一切訓練的基礎，操演任務也應該以「安全優先」為考量，對於此次操演結果予以高度肯定。莒光守備大隊隊長孫進德上校，也勉勵全體同仁，期望繼續秉持莒光龍虎精神，戮力各項戰訓任務，成為捍衛北疆的鋼鐵勁旅。1050909
(中央社)
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