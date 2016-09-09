蔡辰威號召各協會請辭 體育署：不樂見
中華奧會榮譽主席、中華田協理事長蔡辰威除了自己想辭，並號召所有單項協會理事長辭職。體育署長何卓飛說，不樂見此事，感謝各單項協會領導人貢獻，給予他們最大支持、感恩。
據了解，由於里約奧林匹克運動會期間風波不斷，加上本週國訓中心董事會時，內部意見不一，讓蔡辰威感到無力，除了自己想辭去田徑協會理事長，乾脆號召所有單項協會理事長辭職。
何卓飛並對網民呼籲，「最好要很清楚知道事情的真實面才做相關評論，不要不理性的言辭，而否定協會領導者，（他們）真的是為台灣出錢出力出心。」
總統蔡英文8月底接見里約奧運中華代表團時，提出單項運動協會4大改革措施。
何卓飛表示，部分協會的確有問題產生，現在法規也到了改革階段，但也不能因為部分協會有問題，而一竿子打翻一船人，「這些（修正）草案，也要徵詢各界意見，做最好的修正，讓（單項協會）領導人知道我們是對事不對人。」
何卓飛說，變革是為了讓單項協會朝更正向、良性，產生更有績效的運作，「是從這樣的角度，並不是說對好的單項協會不敬，是整體性建構更好的環境，讓體育運動發展朝更好的方向。」1050909
(中央社)
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