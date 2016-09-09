邵雨薇憶半工半讀 常被指名外送

演員吳慷仁（右）、邵雨薇（左）拍攝電影「我的禮物」，穿學生制服重返校園，吳慷仁直喊「好彆扭喔，我已經回不去那段青春時光了」；邵雨薇學生時期打工常被客人指名外送飲料。（緯來電影台提供）中央社記者王靖怡傳真 105年9月9日

演員吳慷仁、邵雨薇拍攝電影「我的禮物」，穿學生制服重返校園，吳慷仁直喊「好彆扭喔，我已經回不去那段青春時光了」；邵雨薇學生時期打工常被客人指名外送飲料。

由導演王鼎霖執導的緯來電影台自製電影「我的禮物」日前拍攝校園戲，33歲吳慷仁、26歲邵雨薇換上學生制服，吳慷仁曾和導演溝通不要穿制服，他說，很多失去的東西已不會再回來，「比如當學生的純真，我現在裝也不像了呀」。

對學生時代僅剩打工回憶，邵雨薇表示，國中畢業就開始半工半讀，很少出去玩，工作都以手搖飲料店為主，一天大概5小時，不論煮茶、搬貨或飲料甜度拿捏，她都很拿手。

邵雨薇說，打工飲料店在高雄火車站附近，附近有間補習班，「老是指定我外送飲料，原來是當時有學生為了想看我故意要我送」，但每次都得扛30杯飲料爬樓梯，真不是普通累，笑稱還好有練過。

聽到邵雨薇學生回憶只有打工，吳慷仁虧「真是太遜了」，邵雨薇不甘示弱反問「你的又有多精采？」吳慷仁神祕笑回「我不能告訴妳，我做的都是驚天動地的事情，說出來嚇死妳」。

剛拿到「我的禮物」劇本時，吳慷仁一度認為角色應由資深演員演出，不適合他，因角色須對鏡頭有許多獨白，由他詮釋擔心火候不夠，「之後得知導演竟如此年輕，有創新的手法思維，也許我能試著傳達出不同的意境」。1050909

(中央社)