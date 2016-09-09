韓星池賢宇登麗星郵輪 透露欣賞陳妍希

韓星池賢宇為拍攝宣傳照首次來台，登上麗星郵輪「寶瓶星號」出海取景，由於中秋將屆，今天他在記者會也用中文向粉絲預祝「中秋節快樂」，並透露欣賞藝人陳妍希和周杰倫。

以「仁顯王后的男人」在台灣擁有高人氣、近期在韓劇「Wanted」中扮演正義感十足的刑警一角的韓星池賢宇，下午西裝筆挺出席記者會表示，這是他第一次來到台灣，也是第一次享受郵輪旅行，對於工作人員親切招呼感到印象深刻。

池賢宇表示，由於才剛結束拍攝不到2星期，還沒確定下一部戲劇或影片，剛好能暫時先休息，目前也沒有設定要拍哪一類的作品，希望能拍出讓觀眾有共鳴的角色，也期待有機會能和熱情的台灣人合作。

至於下個想挑戰的角色，池賢宇說，如果有機會，想要飾演浪漫、搞笑，或是具有人性，讓人催淚的角色。池賢宇隨後也在主持人的帶領下，靦腆地做出可愛表情。

另外，媒體詢問他欣賞的台灣藝人？池賢宇說，曾看過周杰倫演出的電影「不能說的秘密」，喜歡他的原因是因為自己也是歌手出身，看完電影後，讓他很能感同身受，至於欣賞的女明星，則是電影「那些年，我們一起追的女孩」的陳妍希。

提到台灣景點和美食，池賢宇說，曾在日本卡通看過九份的場景，希望能有機會親自走訪，來台後也去過夜市，品嚐芒果冰。1050909

(中央社)