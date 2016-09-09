合作打擊犯罪 印尼遣返台詐欺犯

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台灣詐欺案通緝犯程鈺翔在印尼落網。印尼移民總局日前接獲台灣情資通報，在程鈺翔入境印尼時，當場將他扣押，並協助中華民國駐印尼代表處遣返程嫌。

法務部調查局今日派員自印尼押解涉嫌犯下網路電話詐欺案的通緝犯程鈺翔返台，並將其解送台中地檢署歸案。

調查局表示，程鈺翔為張勝興電信詐欺集團主嫌，該集團於民國101年間，在菲律賓透過網路電話，向中國大陸民眾詐取財物，不法獲利達人民幣1600餘萬元，涉嫌觸犯刑法詐欺罪。

印尼移民總局官員向中央社表示，移民總局先前已接獲台灣相關單位提供詐欺案通緝犯名單並輸入電腦，包括程鈺翔在內。

程鈺翔日前入境印尼時，電腦資料顯示他是台灣通緝犯，移民總局官員當場扣證扣人，並通知中華民國駐印尼代表處相關人員前往處置。

移民總局官員表示，過去也曾處理過類似案例，逮捕多達20幾名台灣詐欺案嫌犯。1050909

(中央社)