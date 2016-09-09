《歌喉讚2》人聲團體「五聲音階」將訪台 秀流利中文
《歌喉讚》讓阿卡貝拉風潮席捲全球，其中爆紅社群網站、2011年美國「The Sing-Off」選秀比賽奪冠的五聲音階〈Pentatonix〉一路走紅到稱霸排行(累積五張Top10作品)，並兩度奪下葛萊美獎，甚至加入《歌喉讚2》電影演出。
日前他們發表挑戰翻唱日本電音女團Perfume的組曲，5個團員竟能用日語演唱歌曲，還錄製影片向台灣粉絲問好，曾在北京大學與清華大學念書的成員凱文(Kevin Olusola)一口字正腔圓的流利中文讓網友驚豔，直呼:「也太標準了吧！」該團將於20日在台大體育館演出。
(中時)
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