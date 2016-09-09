台中一男子疑觸電 送醫不治

台中市石岡區今天下午傳出一名男子疑遭電擊後從2米高梯子摔下，台中市消防局前往救援送醫，仍宣告不治。

台中市消防局指出，這名年約30歲的男子下午疑遭電擊後從約2米高的梯上墜落，頭部及腹部擦傷，手掌也有燒燙傷，躺在潮濕的地板上，已無生命徵象。

消防局說，救援人員到場後先給予CPR急救及電擊後，隨即送往衛生福利部豐原醫院救治。

豐原醫院指出，男子經急救30到40分鐘後宣告不治，右手腕處有疑似觸電傷痕。1050909

(中央社)