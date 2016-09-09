病床費過高 陽大附醫：收費待審定

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國立陽明大學附設醫院新院區日前試營運，當地民代今天認為，院內自費差額病房收費過高。院方說，收費標準現在送宜蘭縣醫事委員會審定中，審定前以送審的收費標準打6折。

陽大附醫新院區（蘭陽院區）於9月5日起試營運，但卻傳出新院區的自費差額病房收費標準，比舊院區（新民院區）高出一倍以上。

「宜蘭與台北消費差那麼多，陽大附醫病房收費標準卻直逼台北，太貴了﹗」宜蘭縣議員黃適超今天說，經查詢「台灣各大醫院病房費表」，健保住台大醫院雙人房1天新台幣1600元，陽大附醫舊院區特等單人病房收2000元，新院區竟飆漲要收4600元至8000元，雙人房由700元調至1600元，調幅達100％以上。

陽大附醫說，自費差額病房收費標準目前送宜蘭縣醫事委員會審定中，審定前以送審的收費標準以6折收費，折算後的實際收費與目前新民舊院區收費相當。1050909

(中央社)