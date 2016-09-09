韓星池賢宇首次抵台 「歐爸」笑說最愛陳妍希

韓星池賢宇在麗星郵輪舉辦台灣媒體見面會。（盧禕祺攝）

池賢宇今日快閃抵台，為拍攝宣傳照片，首次登上麗星郵輪。(黃靖惠攝)

韓國男星池賢宇今日飛抵台灣，首度搭乘麗星郵輪出海，展開海上取景外拍工作，由於正逢中秋，男神也藉機用中文向粉絲預祝「中秋節快樂」，並在記者會上透露，自己最欣賞的女星是陳妍希。

媒體詢問抵台後最想去地方、最想吃的食物，以及最欣賞明星。對此他回應，自己最想去九份地區玩，剛抵台時曾去夜市吃過芒果冰覺得還不錯。最欣賞男星是《不能說的秘密》裡頭的周杰倫。

他解釋，因為自己也是歌手出身，看到影片感同身受，至於女明星則是《那些年我們一起追的女孩》的陳妍希。

(中時)