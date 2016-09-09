陸軍准假 潘佑熏發文：請大家幫我們加油
服役中的街舞選手潘佑熏今天在臉書上發文，感謝軍中長官積極處理與協調，能夠順利以國軍的一份子出國比賽替國家爭取榮耀，「請大家幫我們加油給我們力量」，謝謝。
有街舞選手向總統蔡英文請命，希望總統協助服役中的團員潘佑熏出國參加比賽，陸軍司令部8日晚間表示已同意潘佑熏以事假出國比賽。
網友郭季杭8日下午在蔡總統的臉書上貼文，為在服役中的夥伴潘佑熏請命，希望軍方能夠同意潘佑熏參加9月底在法國的世界級街舞賽事。
民進黨立委羅致政8日晚間轉述國防部長馮世寬有關街舞冠軍役男出國比賽一事說，須認定是國際比賽與國家代表隊資格，役男出國比賽役政署決定，兩前提若確定，國防部配合。
陸軍司令部隨後表示，有關第六軍團542旅下士潘佑熏申請參加街舞比賽案，經審查後，已同意潘佑熏以事假出國。
潘佑熏上午在臉書發文表示，「我是本次事件當事人潘佑熏，經由542旅和各層級的長官們積極處理與協調，最後能夠順利以國軍的一份子出國比賽替國家爭取榮耀，請大家幫我們加油給我們力量，謝謝」。1050909
(中央社)
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