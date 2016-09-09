中興紡織楊梅廠大火 所幸無人受困

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中興紡織公司楊梅化纖廠今天下午傳出火警，由於廠內堆積大批易燃物品，火勢一發不可收拾，直到入夜後，火勢仍在悶燒中，所幸無人受困，意外發生主因仍待進一步釐清。

桃園市政府消防局晚間表示，位於桃園市楊梅區中山南路的中興紡織有限股份公司楊梅化纖廠，在下午3時24分傳出火警，消防局接獲後立刻投入救災。但因為廠區內堆積大量易燃物品，火勢猛烈，截至晚間7時，火勢仍持續悶燒，但消防局已控制火勢避免擴大。

消防局指出，由於火勢猛烈，從傳出火警後，已經出動37輛消防車與救護車，約76名消防人員投入救災。

消防局表示，起火現場2層樓的RC建築，所幸沒有人員受困，入夜後仍在救災中。意外發生主因仍待進一步釐清。1050909

(中央社)