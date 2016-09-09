蘇打綠青峰 為TFBOYS寫新歌
近日忙著巡迴演唱的蘇打綠主唱青峰今天下午在微博轉貼大陸少男團體TFBOYS的文章，公布為TFBOYS量身打造新歌「小精靈」。而TFBOYS也在官方微博向青峰致謝。
TFBOYS官方微博今天公布新歌歌名為「小精靈」，由青峰作詞作曲，並由知名音樂製作人陳建騏製作。青峰下午也轉發這則微博，並表示自己很喜歡這首歌，「謝謝三個小精靈充滿暖意、如煦煦和風般詮釋出我的心頭好。」
青峰的文章也引起歌迷熱烈討論並有逾8萬次分享。而TFBOYS的成員也紛紛在個人微博上留言向青峰與陳建騏致謝。
蘇打綠今年憑著專輯「冬未了」在第27屆金曲獎拿下本屆金曲獎5大獎項，成為今年金曲大贏家。其中，青峰以歌曲「他舉起右手點名」拿下演唱類最佳作詞人。蘇打綠在頒獎典禮後宣布將休息3年，目前他們正在舉辦休息前的巡迴演唱會。
TFBOYS，全名The Fighting Boys，中文又稱加油男孩，是中國大陸青少年偶像組合團體，由王俊凱、王源、易烊千璽3名成員組成，年齡約15至16歲，2013年8月6日出道，以網路傳播的方式爆紅，更被大陸網民稱作媲美當年小虎隊的「小鮮肉天團」。1050909
(中央社)
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