蔡英文：讓企業對體育的支持不再只是贊助而是商機

蔡英文總統今天出席「105年『體育推手獎』表揚典禮」，除肯定長期支持運動發展之「體育推手獎」獲獎單位，並總統致詞時表示，里約奧運才剛落幕，此次臺灣組成了史上最大的代表團參賽，也帶回了一金二銅的成績。相信各位都非常關注，也在奧運比賽期間，為選手們的表現喝采、提供支援。

總統指出，選手們賽場上的精采表現，是他們過去4年苦練的累積。而讓選手能夠心無旁騖的努力備戰，與會的「體育推手」們，「你們都功不可沒」、「沒有你們的支持，不會有今天體育發展的成果」。

總統說，明年體育經費會比今年增加13%，但光靠政府的力量是不夠的。

總統提到，希望企業可以更積極地投資及贊助體育活動，政府也會媒合企業贊助與體育界間的需求，政府也希望能夠發展運動產業，強化體育活動的行銷策略，發展產值龐大的體育休閒產業鏈。讓企業對運動發展的支持，不再只是贊助，更是一種有商機的投資。

總統也強調，政府的目標是要以8年為期，結合公務預算、運動發展基金及民間資源，讓體育經費能夠倍增。

隨後，總統與現場貴賓共同啟動「推手禮讚，光耀臺灣」的聚焦儀式，並親自頒發同時獲得贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類金質獎三獎項的臺灣電力公司、合作金庫商業銀行、國泰人壽保險及臺灣土地銀行等。

(中時)