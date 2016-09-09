五楊高中壢段自撞車禍　1命危1傷

該車撞上護欄，車頭嚴重變形。（楊明峰翻攝）

車上2人一命危一傷。（楊明峰翻攝）

國道1號五楊高速公路北上52公里（中壢）處，9日晚間發生小轎車自撞車禍，該車撞上護欄後，車頭嚴重變形，消防隊獲報趕到救出車上2名，其中50歲高姓男駕駛，當場無呼吸、心跳，送醫搶救中；25歲副駕駛座的高姓女子右手臂變形，胸及腹部疼痛，送醫無生命危險。至於詳細事故原因，仍待國道警方進一步調查釐清。

(中時)