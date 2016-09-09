秋節趕鴨子上架？ 台鐵見習列車長拒單獨出勤

台鐵產業工會代表9日到行政院外陳情，指控台鐵以事先發放中秋節加班費的方式，半強迫勞動，並在幾天內完成列車長見習，作為休假的替代勞動力，漠視旅客安全。（張鎧乙攝）

台鐵運務員發起依法休假，有見習車長今發出聲明，強調自己沒有充分時間準備好獨立作業，若因訓練不足造成事故，台鐵應負全責。

儘管交通部釋出善意，要求台鐵下周與台灣鐵路產業工會成員面對面協商，疏運缺口看似有解，只要訴求合理，交通部都會支持；同時為避免中秋連假沒人上班，台鐵也在協調還未上線的新手列車長，見習補課。

有見習車長發出聲明，稱乘務作業至少要見習1個月以上，才能熟悉相關作業及應變，但中秋連假龐大的旅運，已非見習車長可以承受，無法保證乘務安全性，因此他拒絕9月見習期間獨立作業，若台鐵派他單獨出勤，造成的行車事故、客訴，必須請台鐵一併負責。

(中時)