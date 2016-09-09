秋節趕鴨子上架？ 台鐵見習列車長拒單獨出勤
台鐵運務員發起依法休假，有見習車長今發出聲明，強調自己沒有充分時間準備好獨立作業，若因訓練不足造成事故，台鐵應負全責。
儘管交通部釋出善意，要求台鐵下周與台灣鐵路產業工會成員面對面協商，疏運缺口看似有解，只要訴求合理，交通部都會支持；同時為避免中秋連假沒人上班，台鐵也在協調還未上線的新手列車長，見習補課。
有見習車長發出聲明，稱乘務作業至少要見習1個月以上，才能熟悉相關作業及應變，但中秋連假龐大的旅運，已非見習車長可以承受，無法保證乘務安全性，因此他拒絕9月見習期間獨立作業，若台鐵派他單獨出勤，造成的行車事故、客訴，必須請台鐵一併負責。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。