長榮宣布機上禁用Note 7 合計達8航空

南韓三星手機Note 7發生爆炸意外，繼華航、復興之後，長榮航空也宣佈，禁止持有三星Galaxy Note 7產品之旅客，於航程中開啟電源與充電，也不接受託運。

南韓三星Note 7手機全球傳出35起以上自燃或爆炸案例，美國聯邦航空總署（FAA）昨發聲明「強烈建議」旅客勿在飛機上開機使用Note 7手機，且也不得放在託運行李中。

今天國籍和外籍航空陸續宣佈禁止在機上使用和託運，民航局統計目前已經有8航空公司宣佈機上禁用和禁止託運，包括華航、長榮、復興、遠東、台灣虎航、新加坡航空、澳洲航空和捷星航空。1050909

(中央社)