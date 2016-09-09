吳念庭2安打力挺菊池完投勝

吳念庭9日對戰羅德打出2安打。(資料照片，西武獅官方粉絲團)

日職西武隊的我國旅日球星吳念庭繼9月7日對戰樂天演出猛打賞之後，今（9）日對戰羅德隊他又單場揮出2支安打，打擊率回升至2成41，終場西武8比1打敗羅德。

西武在2局上由栗山巧敲安、山川穗高補上全壘打，攻下2分，隨後吳念庭出現三振結束攻勢；但是5局下，吳念庭率先揮安，帶起西武5安打的一輪猛攻，一口氣攻得4分，拉大比數為6比1。

6局下，吳念庭再揮1支二壘安打，可惜西武此局沒有拿下分數；西武在7局下順利得到2分。8局下，吳念庭打出中外野飛球出局，他單場4打數2安打，西武全場打出15安。

羅德隊的角中勝也在2局上以高飛犧牲打，幫助羅德搶下1分，往後羅德只有2安打難以拿分；西武先發投手菊池雄星本季第1場完投、失1分，獲得本季個人第11勝、也是9連勝。

(中時電子報)