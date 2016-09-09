大陸建設首與勞斯萊斯異業合作
豪宅建商攜手頂級車商，合搶共同客源！大陸建設首度跨界與勞斯萊斯汽車台灣總代理商-盛惟公司異業合作，以7期「麗格」接待會館作為「勞斯萊斯Wraith Inspired By Music特仕版雙門跑車」新車發表會所，邀請VIP賞車。
大陸建設表示，異業結盟是因雙方客層近似，均為新世代菁英客戶，追求生活品味並兼具超凡眼光。除因客層接近外，「麗格」接待會館的獨特設計，出自義大利國寶設計師ANTONIO CITTERIO之手，外觀以灰色花崗石搭配菱格紋搭建，室內大廳則透過黑白大理石相間組成大菱格紋，沉穩大氣又兼具時尚，這也是促成「麗格」與「勞斯萊斯」異業合作的契機。
勞斯萊斯「Wraith Inspired by Music」大量採用了銅元素作為主要素材，不僅外裝給人相當濃厚的金屬風格，更可選用搭載最完美的 Bespoke 定制音響系統，定位為品牌旗下最具運動感且年輕化的自駕車型，與「麗格」主要客層生活型態不謀而合。
盛惟公司表示，勞斯萊斯每年在台灣銷售20至30輛頂級汽車，每輛售價超過2,000萬元起，深受中部金融業、傳產業主的青睞。
在台中7期推出「寶格」及「麗格」深獲好評的大陸建設，不斷跳脫傳統行銷方式，運用多種知性行銷手法，深度接觸潛在的頂級客層。過去曾舉辦過美食廚藝教學、茶道會、沙發講座，以及藝術進駐計畫等，為大陸建設在不景氣中創造出口碑與業績。
大陸建設「麗格」擁有多元坪數規劃、外觀時尚且活潑、戶戶提供精緻頂級配備，因而吸引了青壯世代的關注，讓忙碌的菁英客層，大量節省買屋後佈置裝潢的精力與時間。大陸建設「麗格」自今年初開始正式銷售以來，已達整體銷售成績約3成，銷售超出預期目標。
(工商)
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