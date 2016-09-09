《神鬼駭客》電影首映會 傳史諾登將大膽現身

喬瑟夫高登李維飾演揭密美國政府監聽計畫的史諾登。（圖／海樂影業提供）

《神鬼駭客：史諾登》改編自轟動全球新聞事件，前美國中央情報局職員愛德華史諾登（Edward Snowden）大膽揭秘美、英政府監聽計畫，在美國即將大選之際，再次挑戰政府官員，據傳被美國情資單位緊盯的史諾登本人將以視訊現身該片首映會，讓國安單位繃緊神經，畢竟他們翻遍俄羅斯都找不到人，恨的牙癢癢；也因此下周的首映受到情資單位、全球媒體高度關切。

該片由金獎導演奧立佛史東（ Oliver Stone）執導，導演長期透過其作品展現對時代的強烈反骨精神，無論是反越戰《前進高棉》，或是抨擊資本主義的《華爾街》與《華爾街：金錢萬歲》，都能看見他對時代脈動精準且嚴厲的批判。新片將於23日在台灣上映。

(中時)