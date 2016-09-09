兆豐案 蔡友才移送北檢複訊 不發一語

蔡友才目前正在北檢第三辦公室偵訊中。（陳仁萱攝）

北檢再次傳喚蔡友才。（趙雙傑攝）

因剛下車溫差大，讓蔡友才的眼鏡起了大霧。（趙雙傑攝）

台北地檢署偵辦兆豐金案，9日由重大刑案專組檢察官周士榆持5張搜索票，分別到兆豐金前董事長蔡友才等人住處搜索，前兆豐銀行主秘王起梆以證人身份移送台北地檢署。（陳仁萱攝）

（20：27 新增照片）台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案，今指揮台北市刑大、檢察事務官20多人，兵分5路首度搜索前兆豐金控董事長蔡友才住處、蔡任職的「鑒機」資產管理公司等5個地點，約談蔡友才及證人共5人，晚間將蔡友才及另名關係人移送北檢複訊。蔡友才面對媒體追問兆豐案，不發一語，隨即進入偵查庭。目前北檢訊問中。

(中時)