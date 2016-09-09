孫芸芸穿Loewe新裝 現身精品店派對
知名複合精品店Club Designer今晚舉辦Loewe秋冬女裝上市派對，時尚名媛孫芸芸也應邀出席，特意依照品牌大秀上全套服裝穿搭的她，連妝容都依照衣服配色，本季秋冬單品中她偏愛身上穿的條紋大衣，「之前就很喜歡Loewe，有個性卻同時很實穿。」
Club Designer創意總監陳怡則選擇穿上一件完全由橡皮筋打造的長裙現身，對獨家引進Loewe女裝，她也表示非常興奮，也一直很欣賞Loewe創意總監Jonathan Anderson的創意，問到她自己挑選單品的重點，她則回答：「我會選一些5年之後拿出來穿還不會退流行的款式，反正賣不出去，還可以留著自己穿。」
在創意總監Jonathan Anderson領導下的Loewe，與向來堅持以品質與獨特性來挑選商品的Club Designer十分合拍，而品牌本季繼續以詼諧、幽默元素演繹摩登輪廓，亦充分顯現在服裝細節與配件中，寬大解構式的洋裝、鋪棉大衣等以天然實用主義出發的衣著，搭配幸運餅乾為靈感的Fortune包款和印加圖騰衍伸出的貓頭項鍊，均令人印象深刻。
(中時)
關鍵字：孫芸芸、Loewe、精品店、Club Designer、派對
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