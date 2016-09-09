杜特蒂硬拗未辱歐巴馬 又稱潘基文傻瓜
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天先是堅稱並非有意侮辱美國總統歐巴馬，卻旋即把矛頭轉向聯合國秘書長潘基文，說他是「傻瓜」。
杜特蒂本週在東南亞國家協會高峰會登場前夕稱歐巴馬是「婊子養的」，引發一場風暴，致使歐巴馬取消兩人原訂的會面。杜特蒂表達懊悔後，雙方後來在寮國舉行的東協峰會短暫碰面。
不過，言詞尖酸的杜特蒂今天說，菲律賓語的「putangina」（意指王八蛋或狗娘的兒子）不應從字面解釋，這是「大家都用的口頭語」。
他在訪問印尼首都雅加達時對一群菲律賓人表示：「這是指王八蛋（son of a bitch）或混蛋（son of agun），不是指妓女的兒子。」
他堅稱這番話不是針對歐巴馬，而是指向關切菲國人權可能受到侵犯的美國國務院。僅僅兩個月，杜特蒂打擊犯罪的行動已造成將近3000人喪命。
杜特蒂說，他和歐巴馬見面時已澄清他的說法。
聯合國也對杜特蒂打擊犯罪的手段表示反對意見，因此，潘基文今天也成為他出言羞辱的對象。
杜特蒂提到潘基文時表示：「我告訴自己，你只不過是另一個傻瓜。我將持續掃蕩罪犯的行動。我一點都不同情他們。」
他說：「我根本不屑一顧。我是菲律賓總統，不是國際社會共和國總統。」
杜特蒂宣示將對犯罪發動前所未見的戰爭，誓言殺掉10萬人後，今年在菲國總統大選獲得壓倒性勝利。但他殘暴的掃蕩行動引發國際間一片譴責。（譯者：中央社徐崇哲）1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。