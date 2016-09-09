杜特蒂硬拗未辱歐巴馬 又稱潘基文傻瓜

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天先是堅稱並非有意侮辱美國總統歐巴馬，卻旋即把矛頭轉向聯合國秘書長潘基文，說他是「傻瓜」。

杜特蒂本週在東南亞國家協會高峰會登場前夕稱歐巴馬是「婊子養的」，引發一場風暴，致使歐巴馬取消兩人原訂的會面。杜特蒂表達懊悔後，雙方後來在寮國舉行的東協峰會短暫碰面。

不過，言詞尖酸的杜特蒂今天說，菲律賓語的「putangina」（意指王八蛋或狗娘的兒子）不應從字面解釋，這是「大家都用的口頭語」。

他在訪問印尼首都雅加達時對一群菲律賓人表示：「這是指王八蛋（son of a bitch）或混蛋（son of agun），不是指妓女的兒子。」

他堅稱這番話不是針對歐巴馬，而是指向關切菲國人權可能受到侵犯的美國國務院。僅僅兩個月，杜特蒂打擊犯罪的行動已造成將近3000人喪命。

杜特蒂說，他和歐巴馬見面時已澄清他的說法。

聯合國也對杜特蒂打擊犯罪的手段表示反對意見，因此，潘基文今天也成為他出言羞辱的對象。

杜特蒂提到潘基文時表示：「我告訴自己，你只不過是另一個傻瓜。我將持續掃蕩罪犯的行動。我一點都不同情他們。」

他說：「我根本不屑一顧。我是菲律賓總統，不是國際社會共和國總統。」

杜特蒂宣示將對犯罪發動前所未見的戰爭，誓言殺掉10萬人後，今年在菲國總統大選獲得壓倒性勝利。但他殘暴的掃蕩行動引發國際間一片譴責。（譯者：中央社徐崇哲）1050909

(中央社)