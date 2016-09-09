澎金馬離島運動盛會登場 焰火璀璨
第6屆離島運動會及第60屆縣運會，晚間在澎湖縣立體育場隆重登場，來自金馬澎等縣近3000位選手依序進場，環場的焰火再現，為大會掀起最高潮。
澎湖縣政府將在2018年舉辦世界最美麗海灣年會、馬祖則推出世界奇景「藍眼淚」，同步在會場行銷。
2年一次的第6屆離島運動會，今晚舉行開幕盛會，由澎湖縣長陳光復與議長劉陳昭玲共同主持，包括來自金門、馬祖和澎湖縣代表隊、澎湖旅台同鄉等代表依序進場，贏得滿場的掌聲，最難得是體育場的環場焰火綻放，氣勢磅礡，驚彩萬分，令人驚呼。
澎湖縣長陳光復致詞時指出，「離島心連心、三縣一家親」，今天以辦喜事心情來籌辦，感謝金馬2縣前來參與盛會。
陳光復指出，體育運動是縣府施政重點，興建多功能綜合運動場館是施政目標，今年縣政府舉辦多項國際性和全國性的賽事，希望打造成為運動城市。
第6屆離島運動會及第60 屆縣運會，共計有金馬澎等三離島縣份參加，今年所有參賽隊伍共計有62支，隊職員選手高達近3000人，歷年來之最。
其中離島運動會，金門縣將由副縣長吳成典率隊近200隊職員人、連江縣則由縣長劉增應親率150餘人、地主澎湖縣94位，其餘為各鄉市、國中小等代表隊，澎湖最偏遠的3級離島花嶼國小，也選派有5位選手參賽。
離島運動會及縣運會，除了田徑賽外，還有木球、棒球、慢壘、藍球、羽球、排球、足球、桌球、游泳、磯釣等13項目與風帆船體驗，部份賽事已提前開打，11日完成所有賽事。1050909
(中央社)
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