南韓：北韓若用核武 將直搗平壤指揮部
南韓合同參謀本部戰略企劃本部長林虎英今天在記者會表示，若北韓使用核武，南韓軍方將直接瞄準北韓指揮部進行打擊報復。
南韓聯合新聞通訊社報導，林虎英也向媒體介紹了南韓軍方大規模打擊報復作戰概念「KMPR」（Korea Massive Punishment & Retaliation），並稱屆時將使用可同時大規模實施精密打擊的導彈，投入精銳化特殊作戰部隊。
報導引述林虎英說，南韓決不容忍北韓再次進行核試，正如先前發出的警告，南韓將採取一切措施力促北韓棄核。
林虎英還表示，韓、美將「同盟遏制戰略」、「同盟導彈應對作戰」的概念發展為包括先發制人打擊的作戰計劃。他說，為了從挑釁源頭遏制和應對北韓軍方核武與導彈威脅，韓、美正不斷提高同盟能力，南韓也將擴大自主應對能力，發展作戰執行體系和組織。1050909
(中央社)
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