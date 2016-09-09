豪雨襲花蓮 市區及吉安鄉多處淹水
今天下午一場大雨，花蓮市區和吉安鄉多處淹水，最嚴重處水深及腰，多處低窪地區警方暫時拉起封鎖線，避免車輛駛入拋錨發生意外，花蓮市長魏嘉賢也各處勘災。
中央氣象局今天下午將花蓮列為豪雨警戒範圍，大雨來的又大又急，市區道路多處淹水，有些地方有1、2公尺深，水溝蓋噴起，地下道水深及腰，路樹倒塌。
魏嘉賢表示，瞬間雨量太大，造成市區下水道一時無法宣洩，已指示公所相關課室待命，各廠商、抽水機組也進場，抽水站依照蓄水池積水狀況，隨時啟動，同時配合警方放置警示燈，提醒用路人小心淹水，降低車速。
許多民眾在臉書貼上自家淹水情形，有人說，2、30年來家門口第一次淹水；也有網友說，海岸路南海段，下大雨就積水，真的是夢魘。縣議員笛布斯顗賚說，可能排水溝沒有清淤，最近發現吉安鄉街道到處是垃圾沒有人清理，難怪一遇大雨就會淹水。1050909
(中央社)
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