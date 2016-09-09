台鐵變電箱爆炸意外 延誤44列次

今天下午3時34分，台鐵七堵站東正線發生變電箱爆炸，部分路段列車受影響，台鐵表示，傍晚5時58分恢復正常行駛，影響44列次，1萬5350人。

七堵火車站第一月台南端電車變電箱下午3時34分發生變電箱爆炸，所幸無人受傷，不過導致四腳亭到七堵間只能以單線雙向行駛，七堵至汐止間以中、西線雙線行駛，台鐵表示已於傍晚5時58分恢復正常營運。

台鐵統計，這次事件影響44列次、約1萬5350名旅客。1050909

(中央社)