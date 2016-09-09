白朗峰纜車卡三千米高空 最後33人獲救
救援行動人員表示，在技術人員將纜車糾結的纜線修復後，他們已於今天早上，將33名受困於白朗峰（Mont Blanc）冰川高空上的纜車乘客全數平安救出。
路透社報導，救難人員在出現第一道曙光便展開行動，救出受困乘客，當中包括1名兒童。這些乘客是於昨天下午5時30分就受困。
當時一度有超過110名乘客，因3條纜線糾結，被迫受困於這條長度5公里、位於兩座高峰之間高度超過3000公尺的纜車動線上。
今早一團從纜車上獲救的乘客，已抵達法國小鎮沙木尼（Chamonix）纜車基地一間咖啡廳，外頭擠了一堆警察與攝影記者。
纜車營運單位「白朗峰公司」（La Compagnie du Mont Blanc）於一項聲明裡，並未說明意外的原因，僅表示纜線糾結，可能肇因於強風或是系統突然停止。
4架直升機趕在入夜前，從這些卡在白朗峰上的4人車廂中，救出65人，並提供急用毛毯與瓶裝水給仍困在車廂的人。白朗峰是阿爾卑斯山最高峰。
另有十多人是救援人員摸黑用繩索將他們撤離。
這次發生意外的地方，是連結法國端的南針峰（Aiguille du Midi）到義大利邊界的海朋納峰（Helbronner）之間的纜車。這段越過冰川的纜車車程全程通常需花30分鐘。（譯者：中央社陳亦偉）1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。