白朗峰纜車卡三千米高空 最後33人獲救

救援行動人員表示，在技術人員將纜車糾結的纜線修復後，他們已於今天早上，將33名受困於白朗峰（Mont Blanc）冰川高空上的纜車乘客全數平安救出。

路透社報導，救難人員在出現第一道曙光便展開行動，救出受困乘客，當中包括1名兒童。這些乘客是於昨天下午5時30分就受困。

當時一度有超過110名乘客，因3條纜線糾結，被迫受困於這條長度5公里、位於兩座高峰之間高度超過3000公尺的纜車動線上。

今早一團從纜車上獲救的乘客，已抵達法國小鎮沙木尼（Chamonix）纜車基地一間咖啡廳，外頭擠了一堆警察與攝影記者。

纜車營運單位「白朗峰公司」（La Compagnie du Mont Blanc）於一項聲明裡，並未說明意外的原因，僅表示纜線糾結，可能肇因於強風或是系統突然停止。

4架直升機趕在入夜前，從這些卡在白朗峰上的4人車廂中，救出65人，並提供急用毛毯與瓶裝水給仍困在車廂的人。白朗峰是阿爾卑斯山最高峰。

另有十多人是救援人員摸黑用繩索將他們撤離。

這次發生意外的地方，是連結法國端的南針峰（Aiguille du Midi）到義大利邊界的海朋納峰（Helbronner）之間的纜車。這段越過冰川的纜車車程全程通常需花30分鐘。（譯者：中央社陳亦偉）1050909

(中央社)