安倍、歐巴馬電話會談 促聯合國對北韓實施新制裁
日本首相安倍晉三9日下午與歐巴馬舉行約10分鐘的電話會談，針對北韓強行核試之舉，兩人一致認為，有必要在聯合國安全理事會上，對北韓採取包括新制裁在內的措施。
安倍在會談中表示，「北韓的核武、導彈研發進展，對日本的安全是直接且重大的威脅。北韓這次在短時間內持續強行核試，明顯損及亞太地區和國際社會的和平與安全，堅決不容允許。國際社會有必要強烈譴責北韓的行動，並通過具體的措施，向北韓發出不再容許任何挑釁行動的強烈訊息。」
歐巴馬表示認同安倍的看法外，還強調包括聯合國安理會在內，美日韓將緊密合作。他也強調，「日美同盟是堅固的，包含擴大遏制力在內，美國對日本安全保障的承諾是不會動搖的。」
(中時)
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