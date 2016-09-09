小兵逃亡 3軍官幫掩護吃偽文官司
陸軍第六軍團指揮部五三工兵群水連翁姓士兵2011年10月16日逾假未歸逃亡，李姓政戰綜合處長擔心影響軍紀成績和受行政懲處，指示鄧姓連長和劉姓中尉排長尋人10餘天未果，只好通報逃亡。
鄧姓連長原按規定製作10月16日的逃亡調查表，但李處長收到後深怕會遭人發現延誤通報，逕自將逃亡時間從10月17日改為30日，指示鄧姓連長依其修改內容偽造時間不實的逃亡調查表，還擅自幫翁兵請了10月22日至30日的休假，並偽造翁姓士兵簽名，填補翁兵逃亡時間的空白。
沒想到3個月後翁兵被桃園憲兵隊查獲，供出逃亡時間，軍方發現和休假紀錄等資料不符，才爆出3軍官舞弊情事，桃園地院分別依偽造文書罪，判決李姓處長1年6個月、緩刑2年、支付公庫8萬元；鄧姓連長2年、緩刑3年、支付公庫10萬元；劉姓排長處1年徒刑，緩刑2年、支付公庫2萬元。
(中時)
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