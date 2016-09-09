蕭薔台北街頭吃消夜 素顏剔牙超坦然
「台灣第一美女」蕭薔今年5月在台現身，當時她爆瘦出席公益展，想到第一個沒有母親陪伴的母親節就哽咽，可見母女感情深厚。近日大陸媒體在台捕獲蕭薔在街頭吃消夜，可見她私下打扮相當親民，大方秀出素顏只靠一副粗框眼鏡遮掩，大快朵頤後，蕭薔還當眾疑用手清菜渣，不懼旁人眼光。
蕭薔母親去年6月病逝，當時蕭薔正替母親擦澡，沒想到久病的母親便在她懷裡離世，使她每每想起便心痛不已，可見孝心至深。近來外界常稱第一名模林志玲是僅剩的黃金剩女，而大林志玲8歲的蕭薔，感情世界也相當受矚，今年5月被問及此事，蕭薔淡然表示目前是「有愛的感覺，沒有實質的愛」。
據《全明星探》報導，日前在台一家小吃店捕獲野生蕭薔，看似素顏的她打扮輕鬆、穿著牛仔褲，頗有學生味，但鼻樑上貼著膠布，她吃得相當專注，過程中還一度用手摳牙，用餐完畢還貼心幫老闆將碗收好，之後與姍姍來遲的朋友會合，媒體曾拍到她與一名小鮮肉帥男亮相北京機場，這回現身台北，身邊卻不見該位帥男，更讓人好奇蕭大美人目前感情狀態為何。
(中時電子報)
關鍵字：蕭薔
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