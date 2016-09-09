維冠大樓價購土地案 近7成同意售地
0206地震倒塌的永康維冠大樓土地協議價購期限至9月2日（郵戳為憑），已全部截止定案，共77人（72戶）同意出售土地，目前已59人（56戶）完成過戶，價購金額共1億3220多萬元，若作業順利，可望於中秋節前完成價購款入戶程序。
永康維冠大樓是否重建問題，經市府與災民多次溝通討論，決定用善款協議價購不願原地重建之災民土地，全部土地所有權人共117人（107戶），經過2個多月的意願調查，截止作業最後，共72戶同意出售土地，目前已56戶完成過戶，尚餘16戶正在辦理過戶程序中。
市府表示，維冠大樓土地現值，經估價師事務所估價，每坪地價約37.7萬元；但為落實賴市長對維冠大樓災民之照顧，經市府與大樓受災戶多次開會溝通、討論達成共識，依1F樓層別效用比170%調整，調整後權利地價為64.1萬元/坪；2F以上皆依樓層別效用比150%調整，調整後權利地價為56.6萬元/坪。
南市工務局統計，維冠大樓共107戶，經發出意願調查，最後截止，共72戶繳回同意書佔67.23%，土地總面積490.3528坪，已同意出售土地面積335.2218坪佔68.36%。不過，在同意出售土地的72戶中，目前已完成過戶的只有56戶，價購金額共1億3,220萬8,175元，正加緊放款作業中，若一切順利，該56戶可望在中秋節（9月15日）前夕領到土地款。
(中時)
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