亞太華人過中秋 台灣最熱衷
隨中秋佳節來臨，Google今公布2016年中秋節關鍵字搜尋趨勢，發現過去3個月內，台灣網友對中秋節的關注度，遠勝新加坡、香港及越南等華人匯聚的地區，包括連假、月餅與烤肉等，都是網路搜尋的關注焦點。
台灣10大中秋節熱搜關鍵字排行榜來看，最關注的中秋話題除了日期、由來等基本資訊外，「月餅」、「烤肉」也是中秋佳節前夕，民眾熱搜、必備的關鍵字；值得注意的是，今年受寶可夢風潮影響，「寶可夢月餅」與「寶貝球月餅」都備受外界矚目，而「素食烤肉」、「單身烤肉」等相關字詞，今年皆成長2至6倍。
過中秋節應景就屬月餅，然今年榮登熱搜榜的月餅仍是台式、廣式月餅的天下，其中台式月餅又以「金月娘月餅」與「鳳梨酥」最受歡迎，廣式月餅則以「奶黃月餅」、「小月餅」與「伍仁月餅」較受消費者青睞。
相對於台灣月餅配烤肉的過節習性，香港、新加坡等的熱搜關鍵字是「燈籠」，因為當地喜歡在中秋節夜晚提燈籠，或者門前高掛燈籠來點綴佳節氣氛，顯示台灣與其他華人地區的過節習俗略有不同。
momo購物網則從最近中秋烤肉商品排行榜來看，發現台灣上班族工作繁忙，今年「懶人烤肉」最夯，無論網站的商品數或者銷售量，皆較去年成長1倍以上，銷售前3名商品是不用生火直接可使用的瓦斯爐烤盤、食材齊全的烤肉豪華組合及完全不用採買木炭火種的All in one便利燒烤盤。
團購網ihergo愛合購表示，今年中秋檔期消費型態走向M型化，烤肉商品銷量整體較去年提升約3成，銷量最好的是平均1支不到20元的串燒；但單隻1100元的帝王蟹以及海陸套餐懶人包等較高單價的烤肉食材，則比去年銷售成長7成。
(中時)
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