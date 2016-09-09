蔡辰威請辭田協理事長 理監事全力慰留

我要評比

中華田協理事長蔡辰威對於體壇感到無力，除了想辭去理事長，並號召所有單項協會理事長辭職，田協秘書長王景成今天表示，請辭要理監事要通過，將會全力慰留。

據了解，由於里約奧林匹克運動會期間風波不斷，加上本週國訓中心董事會時，內部意見不一，讓蔡辰威感到無力，除了自己想辭去田徑協會理事長，乾脆號召所有單項協會理事長辭職。

聽到蔡辰威想辭，中華奧會主席林鴻道表示，「很多體育界朋友聽到都很訝異，大家直覺就是要勸他（蔡辰威）打消此意，這幾年對田徑的貢獻有目共睹。」

中華網協理事長廖裕輝則替蔡辰威抱屈，田徑近幾年的成績有目共睹，希望體育署全力慰留，並建議蔡辰威「做好做滿」，如果現在離開，會給外界做不好的感覺，自己也會留下來為網球付出。

中華籃協理事長丁守中表示，沒有聽說蔡辰威這件事，而這幾年籃球觀眾數、成績普遍成長，也感謝體育署經費上的支持，自己會把任期做滿。

中華射擊協會理事長陳士魁則認為，這件事對蔡辰威委屈了，還沒時間和蔡辰威深談，很多理事長都是企業老闆，大家都有事業，到體育界犧牲奉獻。

對於會不會跟進辭職，陳士魁表示，如果能找到比他更好的人選，他願意讓賢。1050909

(中央社)