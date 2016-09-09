北韓核試 美日領袖同意新一波制裁
針對北韓今天上午實施第5度核試，日本首相安倍晉三下午與美國總統歐巴馬進行電話會談，兩人同意美日韓3國將密切合作，促使聯合國安理會儘速做出涵蓋新制裁在內的決議。
日本放送協會（NHK）報導，安倍今天下午1時半（台灣時間12時半）左右與歐巴馬進行約10分鐘的電話會談。這項電話會談是日本政府主動要求進行的。
據報導，安倍表示，北韓這次進行核武試驗，嚴重損及區域與國際社會的和平及安全，斷難容許。
安倍又說，國際社會有必要釋放出強烈的訊息，堅決譴責北韓的行動，一定要藉由具體的措施，讓北韓知道國際社會不容許北韓再做出任何的挑釁行動，聯合國安理會有必要儘速召開緊急會議，研議新決議等的因應措施。
據報導，歐巴馬表示，完全同意安倍所言，包含聯合國安理會在內，將與日本、南韓密切合作。美日同盟是堅固的磐石，美國對日本安全保障的承諾不會動搖。
日本政府發言人菅義偉今天在內閣會議後的例行記者會表示，國家安全保障會議（國安會）的4大臣會議中，綜合分析了相關情報，研判北韓今天是進行核試。日本正考慮單獨對北韓實施追加制裁的措施。
針對北韓今天進行核試，菅義偉說：「我國當然不能容許，對於北韓，已立刻透過北韓駐北京大使館的外交管道提出嚴正抗議，以最嚴厲的言語譴責。安理會也已開始協調要召開緊急會議一事。」1050909
(中央社)
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