毛澤東忌日 北京最尷尬

毛澤東死後，依共產集團的個人崇拜慣例，將遺體防腐後供人參觀。照片當中有四人幫、華國鋒、葉劍英等人。不久這些人開始新一輪的政治鬥爭。(圖/網路)

毛澤東過世於1976年的9月9日，至今已整整四十週年，不過中共官方卻沒有公布任何紀念文告。雖然人民大會堂旁的毛澤東紀念堂，以「全日24小時開放」做為紀念儀式，但是建築外沒有張貼大幅海報，也沒有任何紀念座談，都顯示北京對於毛澤東所遺留的歷史問題，仍然處境矛盾。

現在中國大陸仍然看的到各種毛澤東的掛像與塑像，人民幣多是以毛澤東為圖案，各個大學院校仍是用毛澤東所提寫的校名做為招牌，但是中共官方近年卻愈來愈不希望民間討論毛澤東，即使是崇拜也不可以。在今年一月，河南農村自發興建毛澤東金像，消息曝光後卻被官方火速拆除，官方沒有提出具體解釋，使得許多基層農民大惑不解。許多經歷過文革的紅衛兵，至今仍懷念毛澤東時代：是非很簡單、沒有貧富差距、醫生求診免錢的日子。這些人在改革開放後顯得特別格格不入：整個社會都用錢在運作，重視的是學歷才能。可是這兩項卻正巧是文革的鬥爭對象。

但是多數人不願再回到毛澤東時代，要的是努力工作與勤奮打拚就可以成功的改革開放。即使現在的中國大陸有許多社會問題，但是大多人都會用「再壞也壞不過文革」來安慰自己。某種意義而言，這稱得毛澤東給中國大陸的改革開放留了坦途：大家對於政治腐敗與社會不公有更大的容忍度。

大陸網站細數毛澤東時代的政治運動(部分)，此文貼出後不久就被下架。(圖/網路)

還有一批人已經發覺毛澤東時代的荒謬，他們開始為毛時代寫歷史。比如章詒和，她以自身回憶寫了《往事並不如煙》，詳述反右運動的全過程；新華社前記者楊繼繩，寫了《墓碑-中國六十年代大饑荒紀實》描寫毛澤東錯誤政策導致的大饑荒。張戎以她的祖母、母親與她自己，描寫《鴻-三代中國女人》，以自己視角說明文革的荒謬。還有著名的中學歷史教師袁騰飛，在課堂上直言不諱的全盤否定毛澤東時代，都使得許多新一代大陸人，對毛澤東有完全不同的看法。北京政府也擔心這樣的聲浪會造成政權合法性的危機，逐步收緊關於毛澤東的歷史討論空間。

毛澤東對中共而言確實是個爭議人物。沒有毛澤東的鬥爭革命，中華人民共和國可能根本不會建立；但也因為他的鬥爭革命，使得中共建國之後一系列的政治運動，都顯得可笑又荒謬。中國大陸必須等待毛澤東死後才能進行改革開放，更顯得毛澤東路線出錯、思想有害。但是中共自己又不能徹底否定，以免損害自己的政權合法性。這種矛盾歷史與現實的矛盾，每年都會困擾北京政府。

(中時電子報)