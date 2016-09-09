李艷秋：小英「順我者皇民 逆我者賤民」 恐又自打臉！

資深媒體人李艷秋指出，小英總統（圖）執政至今臉很腫，不能賴別人，因為是自己打的。（資料照片，姚志平攝）

小英總統上任以來，可說頻頻自我打臉！資深媒體人李艷秋指出，蔡政府執政至今，臉很腫，不能賴別人，因為是自己打的，打臉之多已經可以列出兩張A4(雙面印)，而在小英自我打臉的動作中，更出現「順我者皇民，逆我者賤民」的氛圍。

李艷秋點出，打臉有兩種，一種是當家方知柴米貴，一種是對不同群體有差別待遇；前者在換了屁股後換腦袋，其實無可厚非，因為新屁股舊腦袋更可怕。「但後者問題就大了，這擺明把人民分成兩類:支持者與非支持者。」而非支持者榜單包括—老共、國民黨、軍公教、企業，對這些人，雙重甚至三重標準都是正義的，因為少了他們，票還有剩，不怕。李艷秋強調：「這是真正令人擔心的事」！

李艷秋憂心說，一個省籍對立、階級對立、職業對立、世代對立的台灣，神仙難救，更何況蔡總統在自我打臉的動作中，已出現「順我者皇民，逆我者賤民」的氛圍，再發酵下去，蔡總統在勝選演說中所說，要建立「尊嚴、團結、自信的新台灣」，又要被打臉了。

李艷秋酸說，蔡總統在自我打臉時，不要以為人民不知道(所以建議妳一定要認識谷歌先生)，給大家一個誠實不唬弄的解釋，打一次臉，附上一個道歉，塑造出新政府是非分明、對錯鮮明的形象，「妳會驚訝發現，台灣社會對建立『品格』和『是非價值』的渴求，絕對遠超過建立新國家。」

「谷歌先生」的小英打臉清單：

2016.7 陸客減少影響觀光，小英基金會想想論壇: 沒有中國觀光客的空氣真好

2016.9 政委張景森: 陸客是我們最需要交的朋友，別再說些陸客不來，台灣空氣變乾淨的鳥話。

2016.9 政院發言人童振源: 張政委個人發言，不代表政府立場

(所以政府希望大家繼續說鳥話，別理政務委員，他連鳥都不是!)

2009. 蔡批馬總統兼國民黨主席: 喪失制衡機制，有很大憲政風險

2016 蔡總統兼民進黨主席:為落實政見，現階段有其必要

(那個新入閣的電腦奇才，能不能提醒總統有個東西叫谷歌?)

2008.8 蔡主席百日上街倒馬: 馬錯誤政策，把台灣帶向危險

2016.8 蔡總統:不要用一百天來評斷我執政的成敗

(這一百天好像比過去八年危險ㄟ，當小英不准別人評斷她的時候，她已經自己評斷了自己)

2008.11 蔡英文抗議陳雲林: 人民上街頭，是執政者逼出來的

2016.5 對太陽花成員撤告，蔡: 面對人民憤怒要有同理心

2016.9軍公教上街抗議，蔡: 沒必要不要常常上街頭

(蔡總統是認為，軍公教是在野黨逼出來的，而且民眾憤怒程度還不足以讓她有同理心)

2015.11 因為常想起低薪打拼的年輕人，蔡: 我有時一天只花60元，就算想吃香噴噴的排骨飯，還是覺得吃三明治就好

2016.5 媒體報導: 蔡平民化，在總統府員工餐廳搭伙

2016.7 總統自費每月六萬請廚師專門打點自己的飲食

(這事有兩種解讀1.蔡總統上任後，年輕人月薪都超過六萬，吃飯時不需要再想起他們。2.蔡總統聘御廚，專門做三明治)

(集團連線報導)