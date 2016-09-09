中秋反腐 中紀委邀民糾正四風
中秋節、大陸國慶日臨近，為緊盯重要時間節點，馳而不息糾正「四風」，嚴防反彈回潮，中央紀委監察部網站推出《中秋國慶期間違反中央八項規定精神問題監督舉報曝光專區》。
《北京晨報》9日報導，專區開設了「我要舉報」視窗，歡迎廣大網友透過網站、用戶端和微信公眾號，對節日期間出入隱秘場所，組織隱秘聚會，公款吃喝、旅遊，收送節禮等不正之風進行監督舉報。
專區的「每週通報」區塊將從9月14日起，連續四周對各級紀檢監察機關查處的違反中央八項規定精神問題，點名道姓通報曝光。
(旺報)
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