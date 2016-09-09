上海民眾離婚為買房 一切都是房仲惹的禍

自8月間上海收緊房貸的調控傳聞爆出，樓市連續瘋狂數日。5天內上海新房成交量突破5000套，相當於平日的一倍。更令人震驚的是，為了買房，繼此前的「結婚潮」後，上海再掀起了「離婚潮」。如今調查結果出爐，上海警方9日向外界披露「上海購房信貸新政」謠言事件的始末，一切都是房屋仲介公司惹的禍。

8月22日11時許，上海金豐易居房地產顧問有限公司銷售經理沈某某（女，34歲）為了完成自己負責的浦東新區某樓盤銷售任務，利用房產交易人擔心貸款政策進一步收緊的心理，故意編造謠言稱：「已接到通知，由於最近土地拍賣價格過高，市委將於下周召開各部門會議，計劃於9月份起調整銀行貸款政策，未辦、未審完的貸款合同請催促盡快辦理，這次的信貸政策收緊力度很大」。

隨後沈某某在該公司的員工微信交流群中連續發佈了3遍，要求其下屬的18名銷售員將該消息告知100餘個客戶，以加快簽約進度。這則謠言經過銷售員和客戶的傳播，迅速擴散至滬上知名論壇「籬笆網」，引起更為廣泛的關注。

這則謠言經過幾度改造、擴大傳播，搞得上海民眾人心惶惶。上海警方的調查結果指出，在一批房產微信公眾號的推波助瀾下，謠言的傳播範圍進一步擴大8月22至25日，沈某某、張某某、倪某某等人相繼編造上述3個版本的謠言後，或群發自己大量的客戶群體、或發佈在個人微博、朋友圈、滬上知名論壇，並隨即被關注樓市群體、網民轉載，造成了謠言的擴散。

8月25日後，「直擊上海樓市」、「魔都看樓市」等一批微信公眾號又大量報道傳播上述謠言資訊，進一步擴大了謠言傳播面，此後大量網民在社交平臺、微博論壇群發、轉載，以訛傳訛，直接導致消費者非理性搶房、市場情緒過熱，擾亂了上海房地產市場的平穩健康發展。

8月29日，公安機關成立專案組就謠言源頭開展偵查，最終鎖定了上述謠言的始作俑者和惡意傳播者，於9月6日晚一舉抓獲沈某某、趙某、張某某、余某某、蔡某某、倪某某、姚某等7名惡意編造、傳播相關謠言的涉案人員。到案後，7名涉案人員對自己編造傳播謠言的行為供認不諱。目前，7人已被依法刑事拘留。

(中時)