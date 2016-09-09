反常！蘋果不公布新機上市首周銷量

才剛發表iPhone 7的蘋果周四以參考性不如往年為由，宣布今年將不公布新機上市後第一個周末的銷量數據，一反過去每年都會揭露相關數據的慣例，此舉引發市場質疑恐為iPhone 7買氣不強的徵兆。

受此衝擊，新品上市的題材也反常失靈，蘋果股價周四重挫2.6％，收在105.52美元，創6月24日也就是英國公投脫歐以來的單日最大跌幅，並拖累大盤那斯達克指數收低0.5％。

(工商)