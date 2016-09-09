僑委會：施政績效指標良好比率上升

僑務委員會今天表示，在施政績效衡量評估指標23項中，民國104年施政績效良好（綠燈）有15項，相較103年綠燈比率呈現上升。

審計部今天表示，施政績效衡量評估指標，綠燈前三名依序科技部、財政部、海巡署；紅燈前三名依序為省市地方政府、僑委會、法務部。

晚間僑委會說明，在施政績效衡量評估指標23項中，104年績效良好（綠燈）15項，績效合格（黃燈）計6項，績效欠佳（紅燈）計2項，強調相較於103年，104年綠燈比率呈現上升。

僑委會指出，104年列為紅燈2項指標分別為「巴黎華僑文教中心設置案」及「資本門預算執行率」，這2者均與巴黎僑教中心在今年6月停止辦理有關。

「巴黎華僑文教中心設置案」民國101年奉行政院核定執行，駐法國代表處自102年起即開始各項前置作業，103年相關預算雖遭凍結而影響執行進度，但104年起即依據政府採購法，積極透過各種管道洽覓適合建物，期間經審勘大巴黎地區近百處場地，但因各種原因未能順利覓得符合招標規格建物。

今年駐法國代表處評估購置案，表示「購置費預算不能確實反映巴黎地區市場行情」是未能順利購得巴黎僑教中心場地的最主要原因。為免預算持續閒置，僑委會經縝密考量，今年6月依據駐法國代表處建議，陳報行政院請准同意終止該計畫並獲行政院同意。

僑委會說，104年除巴黎僑教中心因巴黎地區房價大幅增長等不可抗力因素而中止購置計畫，使得相關評估指標呈現紅燈，但其餘各項指標仍達原訂目標值，整體施政成果有績效，且巴黎僑教中心雖暫不設置，但服務僑胞的心意絕不打折。1050909

(中央社)